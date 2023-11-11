Türkiye’nin ilk bonsai ağaç müzesinin kurulacağı Yalova’da 3.Uluslararası Bonsai Sempozyumu ve Sergisi gerçekleştirildi.

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiyi gezenler bonsai sanatının eserlerini birebir görme fırsatı buldu. Serginin gezilmesinin ardından düzenlenen sempoztumda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, "Müze için Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 milyon TL’lik destek verildiğini söyleyen ise, “Yalova artık Türkiye’de bonsai sanatının merkezi konumuna geldi. 3 yıldır bu çalışmaları ivedilikle sürdürüyoruz. Dünyadaki örnekleri inceleyerek bir bonsai müzesi kurma fikrini oluşturduk. Müzelerdeki koleksiyonları da inceledik. Gördük ki, bizim elimizde bulunan koleksiyon dünyadaki koleksiyonlardan hiç de aşağı kalır durumda değil. Yalova bir çiçek kenti. Türkiye’nin ilk arboretumu 1929 yılında Atatürk tarafından Yalova’da kurulmuş. 1980’li yıllarda ise rahmetli Hayrettin Karaca tarafından dünyanın ilk özel arboretum müzesi kurulmuş. Biz bu iki canlı ağaç müzesinin ortasında minyatür ağaç müzesi Bonsai Müzesi’ni oluşturalım diye yola çıktık. Kadıköy Belediyesi’nin arazi tahsisi ile birlikte bonsai sanatını tanıtmak ve kitleler ile buluşturmak adına 3 yıldır sempozyumlar ve sergiler düzenliyoruz. Bu müzenin oluşturmasında da Cumhurbaşkanlığı 5 milyon TL’lik hibe desteği sağladı. Milletvekillerimize bu konuda çok teşekkür etmek istiyorum. Sempozyumlar aynı zamanda akademik etkinliklerdir. Yalova Üniversitesi’nden de çok ciddi destek aldık” dedi.

Bonsai müzesi Yalova için biçilmiş kaftan

Kaya, Göreve geldiği günden itibaren bonsai müzesinin Yalova için biçilmiş kaftan olduğunu kaydetti. Bonsai müzesin Yalova’da yapılmasının önemine dikkati çeken Kaya, "İklim, insanımız çok uygun. Sanat ve sanatçımız var. Bir Yalovalı olarak gurur duydum. Bu sempozyumu gelenekselleştirmek gerekiyor. İnsanoğlu sanatla uğraştırdığı zaman ruhunu dinlendirmeyi seviyor. Biz sanatçı değiliz ama sanatseveriz. İnsanları sanatla buluşturduğunuzdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Açılışa Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü’nün yanı sıra sanatseverler de katıldı.