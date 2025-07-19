Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı salım programı çerçevesinde Yalova’da 300 keklik doğaya salındı.

Çınarcık Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği bünyesinde rehabilite ve tedavi edilen kekliklerin doğaya salımı, kent sınırları içindeki çeşitli noktalarda gerçekleştirildi. Salım programına Valimiz Dr. Hülya Kaya, Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nevzat Alğan, köy muhtarları, avcı dernekleri temsilcileri, vatandaşlar ve kurum personeli katıldı.

Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, doğaya bırakılan kekliklerin ekolojik dengeye ve biyolojik çeşitliliğe önemli katkılar sağladığını ifade etti. Aynı zamanda kekliklerin, tarımsal zararlılarla biyolojik mücadelede etkili bir rol üstlendiğini belirten Vali Kaya, vatandaşları bu türlerin korunması konusunda daha duyarlı olmaya davet etti.

Salım yapılan bölgelerde avcılık yasaklanmış olup, kekliklerin doğaya uyumu ve yaşamları, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından fotokapanlarla izlenmeye devam edilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı salım programı çerçevesinde önümüzdeki günlerde Yalova’daki farklı köylerde keklik ve sülün salımları devam edeceği bildirildi.