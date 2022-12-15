Yalova'da 4 hırsızlık zanlısı yakalandı

Yalova’da kamu kurumundan bilgisayar kasası ve laptop çaldıkları ileri sürülen 4 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ndeki Gıda Teknolojisi Bölümü camını yerinden çıkararak içeriye giren hırsızlar, bir bilgisayar kasası ve laptop çaldı. Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerleri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne ait 45 kameranın görüntülerini inceleyerek, hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen M.K., A.S., M.Y. ve İ.A’yı gözaltına aldı. Çalınan malzemeleri zanlıların sattıkları işletmede bulan polis, enstitü yetkilerine teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.