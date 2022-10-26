Yalova'da 500 milyon liralık dev yatırımın ilk kazması vuruldu

Yalova tarihinin en büyük altyapı projesi olan içme suyu ana isale hattının yapım işi Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un girişimleriyle başladı.

Geçtiğimiz günlerde Tutuk ile yüklenici firma yetkililerinin katıldığı törenle 70 kilometrelik ‘İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi’nin yapım sözleşmesi imzaları atılmıştı. İmzaların atılmasının ardından projenin ilk kazması vuruldu. Gerçekleştirilen programa Başkan Vekili Mustafa Tutuk, yardımcıları Fatih Şahin, Bahattin Erbay, AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir de katıldı.

Yeşil Körfez Su Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde yapılan törende çalışmalara 1400’lük boruyla başlandı.

“1,5 yıl içerisinde de hattı tamamlayarak hizmete alacağız”

Uzun yıllardır konuşulan ancak bir türlü başlanamayan içme suyu altyapı projesini resmen başlattıklarını ifade eden Tutuk, çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile Yalova’da yıllardır çözüme kavuşmayan bir sorunu daha ortadan kaldıracaklarını ifade etti. İçme Suyu Ana İsale Hattı Projesi ile 70 kilometrelik bir hattın yenileneceğini anlatan Tutuk “Sudaki kayıp kacağın önüne de geçmeyi hedefliyoruz. İnşallah 1,5 yıl içerisinde de hattı tamamlayarak hizmete alacağız. Projenin finans ayağının sağlanması için yoğun bir çaba harcadık. Ana hattın tamamlanmasının ardından şehir içinde 550 kilometrelik hattın yenilenmesini sağlayacağız. Şimdiden şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Proje çerçevesinden Çınarcık’tan Altınova’ya kadar hat yapılacak. Projenin tamamlanmasıyla çelik boru içme suyu iletim hatları, terfi merkezi, 50 metreküplük yeni beton su toplama yapısı, branşman yapısı, 3 adet basınç düşürme odası inşaatı ve çıkış kapısı, çıkış boru hattı, 2 su deposu devreye girecek. Proje ile toplam yaklaşık 21 bin metreküplük 5 mevcut su deposu yenilenmesi ile yardımcı yapılar vana odaları, manevra odaları, debimetre odaları da yapılacak.