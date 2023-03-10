Yalova'da 6 bin 846 depremzede ağırlanıyor

Yalova’da düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı’nda, kentte 6 bin 846 depremzedenin ağırlandığı açıklandı.

Afet Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol başkanlığında İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Erol, Yalova’da şu anda 6 bin 846 depremzede vatandaşın bulunduğunu söyleyerek, “Devletimiz tüm birimleri ve personelleri ile birlikte çalışıyor. Şu an itibarı ile depremzedelerimizi sıkıntıya sokacak bir problem de kalmamış gibi görünüyor. Deprem bölgesinde hayatı yeniden normale döndürecek ciddi işler de başlıyor. Deprem bölgesinde vatandaşlarımıza konut yapımına da kısa süre içerisinde başlanacak. Biz de Yalova olarak bu süreçte hem oradaki eksiklikler ve ihtiyaçlar için hem de Yalova’ya gelen depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve normal hayata dönmeleri ile ilgileneceğiz. Yalova’da şu an için kayıt altına alınan 6 bin 846 depremzede vatandaşımızı misafir ediyoruz” diye konuştu.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin de ildeki depremzede vatandaşlara yönelik rakamsal verileri toplantıya katılanlarla paylaştı. Yalova’ya en fazla Malatya’dan depremzede geldiğini belirten Laçin, “Deprem bölgesindeki illerden ilimize gelen vatandaşlar arasında en çok sayıya Malatya ilimizden gelenler sahip. Malatya’dan ilimize bin 996 kişi geldi. Malatya’yı ise bin 898 kişi ile Hatay ve bin 763 kişi ile Kahramanmaraş çekiyor. Gaziantep’ten 894, Adıyaman’dan 651, Diyarbakır’dan 276, Şanlıurfa’dan 252, Adana’dan 186, Osmaniye’den 105, Elazığ’dan 18 ve Kilis’ten ise 15 depremzede vatandaşımız Yalova’ya gelerek yerleştiler. Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak şu anda toplamda 8 bin 306 depremzede vatandaşımız kayıt altına alındı” dedi.

En çok depremzede merkezde

Yalova’ya gelen depremzede vatandaşların ilçelere göre dağılımlarına da sunumunda yer veren Laçin, “Depremzede vatandaşlarımızın ilçelere dağılımına bakıldığında ise en fazla depremzede merkez ilçede bulunuyor. Merkezde yer alan depremzede sayısı 3 bin 237, merkezi bin 197 depremzede barındıran Çiftlikköy ilçemiz izliyor. Çınarcık ilçesinde 997, Armutlu’da 885, Altınova’da 420 ve Termal ilçesinde ise 110 depremzede vatandaşımız ikamet ediyor” diye konuştu.

Depremzedelerin çoğunluğu evlerde ikamet ediyor

İldeki depremzede vatandaşların nerelerde misafir edildiği bilgisini de paylaşan Laçin, “İlimizdeki depremzede vatandaşlardan 5 bin 630’u evlerde kalıyor. Otel ve apartlarda kalanların sayısı 556, KYK yurtlarında 106 aileden toplamda 372 kişi barınırken, deprem irtibat ofislerinde 41 aileden toplam 195 kişi, diğer tesislerde 83 kişi ve MEB’e ait tesislerde ise 10 kişi ikamet ediyor” dedi.

Yalova Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Muhammed Edip Özyılmaz da bir sunum yaptı. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.