Yalova'da 6 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan servis minibüsü ve minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ana yola kontrolsüz çıkan servis minibüsü ve minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Çınarcık’a bağlı Koru beldesi Harbiş kavşağından ana yola kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren H.K. idaresindeki 77 P 0306 plakalı servis minibüsüne, 77 DN 211 plakalı minibüs çarptı. Kazada sürücülerin yanı sıra tersane işçilerini taşıyan servis minibüsündeki 4 işçi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.