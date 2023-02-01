Yalova'da 8 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz yemek

Yalova’da eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlayacağı 6 Şubat 2023 tarihi itibarı ile okul öncesi öğrencilerin tümü dahil olmak üzere il genelindeki 8 binin üzerinden öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanacak.

Öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerine de gösterilen önem ve verilen destek çerçevesinde Yalova’da bin 468 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından genişletilen hizmet çerçevesinde ikinci dönemin ilk gününden itibaren Türkiye genelinde 5 milyon, Yalova genelinde ise 8 binin üzerinde öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilecek.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ise taşımalı eğitimden faydalanan öğrencilerin tamamı ile okul öncesi öğrencilerinin bu hizmetten yararlanacağını söyledi. Yemeklerin Yalova Öğretmenevi, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve okul öncesi okullarının mutfağında üretileceğini ifade eden Akmeşe, “Bakanlığımız tarafından başlatılan ve ilimizde de çok sayıda öğrencimizin yararlanacağı bu hizmetle öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için ilgili kurumlarımızın mutfağında en uygun şartlarda öğrencilerimizin yemeklerini hazırlayacağız. Öğrencilerimizin beslenme planları da yaşları ve beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulacak” dedi.

Öğrencilerin zihinsel gelişimlerinde bedensel gelişimlerinin büyük önem taşıdığını ve öğrencilerimizin sağlıklarının bizler için öncelikli olduğunu belirten Akmeşe, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ve çerçevesi genişletilen hizmetin çocukların her yönden gelişmesi açısından büyük önem taşıdığına da dikkati çekti.