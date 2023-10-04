Yalova'da 9 ayda 25 bin ton meyve-sebze tüketimi yapıldı

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden 2023 yılının ilk 9 ayında toplam 25 bin 29 ton çıkış yapıldı.

2023 yılının ilk 9 ayında elde edilen verilere göre 25 bin 29 ton çıkışın gerçekleştirildiği Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinde Eylül ayında 2 bin 20 ton sebze, 456 ton ise meyve tüketimi yapıldı. Sebze ve meyve verilerinin toplamına göre eylül ayı içerisinde 2 bin 476 ton tüketim yapıldı.

Yalova Belediyesi Yaş, Sebze ve Meyve Halinden Eylül ayı içinde en fazla tüketim 522 ton ile patates, 452 ile soğan, 383 ile domates ilk 3 sırada yer aldı.