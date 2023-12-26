Yalova'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yalova'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çınarcık ilçesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç ile kediyi bulunduğu ağaçtan indirdi. Serbest bırakılan kedi daha sonra gözlerden kayboldu.