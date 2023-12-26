Yalova'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çınarcık ilçesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir ağaçta mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araç ile kediyi bulunduğu ağaçtan indirdi. Serbest bırakılan kedi daha sonra gözlerden kayboldu.