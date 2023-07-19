Yalova'da araç kundaklama zanlısı 2 kişi gözaltına alındı

Yalova’da polis bir aracın kundaklanması olayına karıştığını belirlediği 2 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde 19 Haziran 2023 tarihinde 77 plakalı bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklanmıştı. Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili mala zarar verme suçundan başlatılan tahkikatta yüzlerce kamera kaydı incelendi. Polisin detaylı çalışması sonucu olayın şüphelileri M.A. ve H.K.’nin olay günü gündüz keşif yaptıkları belirlendi. Daha sonra gece yarısı H.K.’nin motosikletle aracın yanına gelerek yanıcı maddeyle otomobili kundakladı. Olayı azmettiricisi olduğu belirlenen M.A ve H.K polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.