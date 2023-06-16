Yalova'da aranan 6 hükümlü yakalandı

Yalova’da kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 6 kişi, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Yakalananlar arasında kasten öldürme suçundan 27 yıl hapse mahkum edilen bir hükümlü de yer aldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde adli makamlarca çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan şüphelilerin yakalanması için düğmeye bastı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kasten öldürme suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırılan B.F. ile çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 3 yıl 7 ay hapis cezası bulunan S.Ç., Ö.Ç., M.Ş.B., E.G. ve Ö.İ. yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, ifadelerine başvurulmak üzere aranan 10 kişi ile idari para cezası yaptırım kararı olan 1 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.