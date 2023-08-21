Yalova'da asansörde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı olayda asansörlerde mahsur kalan toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde 2 farklı olayda asansörlerde mahsur kalan toplam 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan bir binanın asansöründe mahsur kalan 3 kadın, telefonla itfaiyeden yardım istedi. Apartmana gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri gerçekleştirdikleri çalışmayla 3 kadını mahsur kaldıkları asansörden kurtardı.
Yine Çiftlikköy ilçesinde bu kez Sahil Mahallesi Ziya Taşkent Caddesi’nde asansörde mahsur kalan 2 yaşlı kadın, da itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye giden ekipler 2 kişiyi daha mahsur kaldıkları asansörden kurtardı.