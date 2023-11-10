Yalova'da Atatürk'ü anma programları gerçekleştirildi

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. Yıldönümü dolayısıyla Yalova’da anma töreni düzenlendi.

10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 09:05’e geçe edebiyete intikal eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 85. yıldönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı’na çelenklerin bırakılmasının ardından saatler 9’u 5 gösterdiğinde Yalova’da 2 dakika boyunca adeta hayat durdu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanındaki 2 dakikalık saygı duruşunun ardından program sona erdi. Törenin ardından Yalova Kent Müzesi’nde Yalova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yas’ isimli serginin açılışı Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya ve protokolün katılımıyla yapıldı. Açılışın ardından Vali Kaya sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Buradaki programın ardından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde de anma etkinliği düzenlendi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Yalova Termal Fen Lisesi Okul Müdürü Zeynep Hacıbektaşoğlu gerçekleştirdi. Hacıbektaşoğlu yaptı. Konuşmasında, “Bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 85. Yıldönümünde kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplanmış bulunmaktayız. Doğadaki tüm canlılar gibi insanoğlunun da yaşamının bir sınırı vardır. Ancak bazı insanlar vardır ki yaşamları boyunca yaptıkları eserler ve hizmetlerle, yaşamlarından sonra da varlıklarını sürdürürler. Yaşamını milletine adayan, savaşlarla yorulmuş bir devleti küllerinden yeni ve güçlü bir devlet oluşturan, 4 yanı düşmanlarla çevrili Anadolu’da başlatmış olduğu milli mücadele ile milletlerin haksızlıklar karşısında mücadeleci bir ruh olabilmelerinde ilham kaynağı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünya tarihinin şekillenmesinde de önemli bir rol üstlenen, eşsiz bir liderdir” dedi.

Konuşmanın ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma konulu resim, mektup ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya tarafından takdim edildi. Ödül töreninin ardından Yalova Termal Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Oratoryosu ile program sona erdi.

Programlara Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk’ın yanı sıra il protokolü de katıldı.