Yalova'da Atatürk vefatının 84'üncü yıl dönümünde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84’üncü yılında Yalova’da düzenlenen törenlerle anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saatler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 09.05’i gösterdiği sırada sirenler çaldı. Törene katılanlar, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunmalarının ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Bu sırada bölgeden geçen sürücü ve yolcular da araçlarından aşağı inerek saygı duruşunda bulundu.

Ardından, Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu’nda Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi tarafından anma programı gerçekleştirildi. Atatürk konulu şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verildiği programın ardından oratoryo gerçekleştirildi.

Programa, Vali Muammer Erol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve il protokolü katıldı.