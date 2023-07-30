Yalova'da balıkçının oltasına martı takıldı
Yalova sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Vatandaşlar martıyı oltadan kurtararak serbest bıraktı.
Yalova sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına martı takıldı. Vatandaşlar martıyı oltadan kurtararak serbest bıraktı.
Yalova merkez Gazipaşa Caddesi 17 Ağustos Parkı kıyısındaki kayalıklarda balık tutan amatör balıkçının oltasına martı takıldı. Martının çırpındığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Vatandaşlar martıyı oltadan kurtararak serbest bırakmayı başardı. Yaşanan o anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekildi.