Yalova'da bıldırcın sesi çıkaran cihazlar imha edildi

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekibi tarafından gerçekleştirilen denetimlerde yasak olduğu için toplanan bıldırcın sesi çıkaran cihazlar imha edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekibi tarafından Yalova’da av sahalarında yapılan koruma kontrol çalışmalarında, 2022-2023 Merkez Av Komisyonu (MAK) Kararlarınca kullanılması yasak olan bıldırcın sesi çıkartan cihazları toplanarak şüphelilere de yasal işlem uygulanmıştı. 2021-2022 ve 2022-2023 av sezonlarında ele geçirilen bıldırcın sesi çıkaran 36 cihaz müdürlük personeli tarafından imha edildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Avcılarımızın, 2023-2024 av sezonu açıldıktan sonra avcılık etiğiyle uyuşmayan ve ava tuzak kurulması esasına dayanan bıldırcın sesi çıkaran teyp avcılığı gibi mevzuata aykırı avlanma metotlarını kullanmamaları gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, avcılar doğal hayatı korumaları beklenen kitlenin en başta gelen bireyleri olmak durumundadırlar” dedi.