Yalova'da bin öğrenci için burs kampanyası

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar öncülüğünde bin üniversite öğrencisi için 4 biner liralık burs kampanyası başlatıldı.

Yalovalı iş insanları ve hayırseverler üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına destek olmak için “Hedef 1000 Öğrenci 1000 Burs” sloganıyla kampanya başlattı.

İl Başkanı Muğlim Bağatar, öğrencilerin www.yalovaburs.com sayfasına girerek başvuru yapabileceklerini duyurdu. Bağatar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yalovalı öğrenciler, kıymetli ailelerimiz, Yalovalı iş insanları ve hayırseverler olarak siz gençlerimizin eğitim hayatına destek olabilmek için ’Hedef 1000 Öğrenci 1000 Burs’ kampanyası başlattık. Koşul yok, geri ödeme yok. Tek şartımız sizin eğitiminiz. yalovaburs.com sayfamıza girerek hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sizler Türkiye’nin yarınlarısınız” dedi.