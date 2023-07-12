Yalova'da boru içinde mahsur kalan kaplumbağa kurtarıldı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde boş bir arsadaki beton borunun içinde mahsur kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde boş bir arsadaki beton borunun içinde mahsur kalan kaplumbağa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde bulunan arsada beton borunun içinde sıkışan ve mahsur kalan kaplumbağayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye ekipleri sıkışarak mahsur kalan kaplumbağayı kurtarmayı başardı. Ekipler daha sonra kaplumbağayı doğal yaşam alanına bıraktı.