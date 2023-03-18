Yalova'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri

Yalova’da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle çeşitli törenler düzenlendi.

Kentteki ilk program 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Burada Atatürk Heykeli’ne çelenklerim bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulû Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İla, “Özgürlüğümüz ve ulusal çıkarlarımızın korunması adına yurdumuz ve dünyanın dört bir köşesinde, şehitliklerde görevini yapmış olmanın huzuru içinde yatan kahraman askerlerimizi, polisimizi, savunmasız bir şekilde vatan hainlerini durdurmak için hayatını feda eden 15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi, vatanı uğruna canlarını hiçe sayan bütün kahraman şehitlerimizi minnet ve şükran duygularımızla anmak için bugün toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Öğretmen Üsteğmen Abdül Göğebakan ise Çanakkale Zaferi’nin önemine dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Çanakkale Zaferi boğazları ve İstanbul’u ele geçirmek isteyen itilaf devletlerine karşı, kahraman Türk Ordusu’nun Gelibolu’da diktiği Kahramanlık Abidesi’dir. Çanakkale Zaferi büyük bir ulusun Gelibolu’da gösterdiği vatan sevgisidir. Çanakkale Zaferi yalnızca 1. Dünya Savaşı’nın bir cephesi değil dünya tarihinin de en müstesna olaylarından birisidir. En önemlisi de Çanakkale Zaferi milli mücadelemizin ön sözüdür. 18 Mart 1915 cumhuriyetimizin tohumlarının atıldığı, bugünün savaş şartlarına göre üstün sayılacak Fransız, İngiliz ortak donanmasının inanmış Türk Ordusu tarafından bozguna uğratıldığı gündür.”

Konuşmalarının ardından Yalova Şehitliği ve Polis Şehitliği’nde törenler düzenlenendi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakılırken dualar da okundu.

Anma programına Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova milletvekilleri Meliha Akyol, Ahmet Büyükgümüş, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Deniz Albay Cenk Topuz, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.