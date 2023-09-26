Yalova'da çiftçilere 490 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 52 çiftçiye Kışlık Sebze Projesi çerçevesinde 231 bin 600 adet pazı fidesi ile 259 bin adet kıvırcık marul fidesi dağıttı.

Kazımiye köy meydanında düzenlene fide dağıtım programına Vali Dr. Hülya Kaya, İl Müdürü Suat Parıldar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aras, İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Murat Koçluk, Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Kulaber, İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Altınova ve Çiftlikköy İlçe Müdürleri, Teknik personeller ile çiftçiler katıldı.

Proje yararlanıcısı kadın çiftçi Necla Memiş’in açılış konuşmasının ardından Kazımiye Köyü Muhtarı Sezgin Memiş de bu tür destekler sayesinde üretmeye devam ettiklerini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da yaptığı konuşmada, “2023 yılı sonbahar döneminde % 60 Bakanlığımız yüzde 40 Çiftçi Katkısı olmak üzere 1 milyon 845 bin 876 TL bütçe ile uyguladığımız Kışlık sebze projesi çerçevesinde, toplamda 275 da alanda uygulanmak üzere 2.425.000 adet Marul (Kıvırcık), Pazı ve Kara Lahana Fidelerini çiftçilerimize dağıtıyoruz. Projelerimizi planlarken uygulamada daha komplike olmasına rağmen çiftçilerimizin üretim dönemlerini ve pazara arz sürekliliğini sağlamak üzere periyodik ürettirip periyodik olarak dağıtımını sağlıyoruz. Kışlık sebze projemizin ilk etabı için 32 çiftçimize 40 da alanda uygulanmak üzere 477 bin adet kara lahana fidesini 15 Eylül tarihinde dağıttık. Bugün burada 52 çiftçimize 55 da alanda uygulanmak üzere 231 bin 600 adet pazı fidesi ile 259 bin adet kıvırcık fidesinin dağıtımını gerçekleştireceğiz” dedi.

Vali Dr. Hülya Kaya yaptığı konuşmada, kendisinin de bir köylü çocuğu olduğunu, bu üretim sürecinin en başından itibaren ne kadar meşakkatli olduğunu bildiğini, Valilik olarak yaptıkları işin karşılığını alabilmeleri için gerekli adımları atacaklarını söyledi.

Vali Kaya İl Müdürü Suat Parıldar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aras daha sonra İyi Tarım Uygulamaları yapan çiftçilere sertifikalarını takdim ettiler. Ardından da proje çerçevesinde çiftçilere fidelerinin dağıtımı yapıldı.

Programda İl Müdürü su verimliği ve su tasarrufu ile ilgili kurduğu çadırda Kazımiyelilere su tasarrufu ile ilgili bilgiler verdi ve musluklarda su tasarrufu sağlayan perlatör cihazından dağıttı.