Yalova'da çıkan orman yangını kısa sürede söndürüldü

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Küçük çaplı olduğu öğrenilen yangını havadan ve karadan müdahale ederek söndüren ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesi Aliye Hanım Mahallesi ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Bursa Bölge Orman Müdürlüğü’ne bağlı helikopterle havadan müdahale edilirken, Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan sündürme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopteri Esenköy kıyısından aldığı deniz suyu ile çok sayıda sorti gerçekleştirerek yangına müdahale etti. Yangını kısa süre içinde söndürmeyi başaran ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Vali Muammer Erol da bölgeye giderek, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.