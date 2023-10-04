Yalova'da çıkan yangında 100 saman balyası kül oldu

Yalova'nın Altınova ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası kül oldu.

Yalova'da çıkan yangında 100 saman balyası kül oldu
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Yalova’nın Altınova ilçesinde çıkan yangında 100 saman balyası kül oldu.

Alınan bilgiye göre, Altınova’nın Karadere köyünde bir tarlada istiflenen saman balyalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Altınova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucu alanda bulunan 400 saman balyasından 100’ü kül oldu.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.