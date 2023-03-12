Yalova'da çocuklar hafta sonu eğlenceye doydu

Yalova Belediyesi tarafından her hafta çocuklar için sahnelenen çocuk tiyatroları bu hafta ‘Mini Mini Bir Kuş’ isimli müzikal tiyatro oyunuyla devam etti.

Geçtiğimiz cumartesi günü 13.00, 15.00 ve 17.00 saatleri olmak üzere 3 seansta minik izleyiciler için sahnelenen ‘Mini Mini Bir Kuş’ isimli müzikal tiyatro oyununun ilk perdesini deprem bölgesinden Yalova’ya gelen depremzede çocuklar da izledi. Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde (RDKM) sahnelenen oyuna gelen minik izleyiciler neşeli dakikalar geçirdi. Tüm çocuklara oyun sonrası patlamış mısır, meyve suyu ikram edildi.