Yalova'da çukura düşen tilki kurtarıldı

Yalova’da çukura düşen tilki itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tilkinin daha önce kepçe tarafından kazılan bir çukura düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Altınova Belediyesi İtfaiye ekipleri merdiven marifetiyle çukura indi. Ekipler burada kepçe ağ ile tilkiyi çukurdan çıkarmayı başardı.

Ağdan çıkarılan tilki daha sonra ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.