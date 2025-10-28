Yalova'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.
Yalova’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Törende Yalova Valisi Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Mehmet Tahir Göncüoğlu ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel Atatürk heykeline çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasını ardından tören sona erdi.