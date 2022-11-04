Yalova'da DEAŞ'ın bomba uzmanı evindeki patlayıcı malzemelerle yakalandı

Yalova’da DEAŞ’a yönelik düzenlenen terör operasyonunda örgütün Iraklı bomba uzmanının da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda el yapımı patlayıcı malzemeler ve hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi tarafından TEM Daire Başkanlığı ve Yalova İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çınarcık ilçesinde Irak uyruklu DEAŞ’ın bomba uzmanının ikametine yönelik düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs gözaltına alındı. Polis, şahısla irtibatlı olduğunu belirlediği 3 şüpheliyi daha yakalayarak emniyete getirdi.

İkamette yapılan aramada çok miktarda el yapımı patlayıcı malzemeleri ve hazırlanmış bomba düzenekleri ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularında örgütle bağlantılarını itiraf eden zanlılar, Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.