Yalova'da Dirençli Kentler Çalıştayı başladı

Yalova’nın depremden göçe kadar taşıdığı tüm risklerin masaya yatırıldığı, “Dirençli Kentler Çalıştayı” başladı.

Kent Konseyi tarafından Termal ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi ile Yalova Makine İhtisas OSB’nin de proje ortakları içinde olduğu çalıştayın açılış konuşmasını Kent Konseyi Genel Sekreteri Erkan Çetintaş yaptı. Çetintaş, dirençli kent için ilk adımının bu toplantıyla atılacağını söyledi. İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel ise Yalova’nın dayanıklı, dirençli bir şehir olması için önemli bir çalıştayın gerçekleştirildiğini anlattı.

Yalova Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir ise çalıştaydan çıkan sonuçların kentin bundan sonraki karar alıcıları ve yöneticileri için de bir rehber olacağını ifade etti. Kandemir, 5 ana başlık altında 7 masada konuların görüşüleceğini anlattı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı da sorunlara karşı şehirlerin bağışıklık kazanmasını sağlamak zorunda olduklarını söyledi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de çalıştaydan çıkan sonuçların kentin önündeki dönemini şekillendireceğine dikkati çekti.

Dirençli Kentler Çalıştayı çeşitli illerdeki üniversitelerden gelen akademisyenlerin de katılımı ile 2 gün sürecek oturumlara ev sahipliği yapacak. Çalıştay sonrasında çıkacak sonuçlar ise bir rapora dönüştürülerek, kentin ileriki süreci için adeta bir yol haritası olacak.

Programı Vali Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve il protokolü de takip etti.