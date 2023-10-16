Yalova'da Dünya Gıda Günü etkinliği

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “16 Ekim Dünya Gıda Günü" nedeniyle Armutlu ilçesinde program düzenlendi.

“16 Ekim Dünya Gıda Günü” çerçevesinde gerçekleşen programa Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Armutlu Meslek Yüksekokulu Müdürü ve öğretim üyeleri, İl Müdürlüğünden İl Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, teknik personeller ve Yüksekokul öğrencileri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı, “Bu senenin ana teması: ‘Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma!’ Su, bütün canlılar için hayati ihtiyaç ve vazgeçilemez bir kaynaktır. İnsani tüketime uygun tatlı su miktarı, Dünya’daki toplam su miktarının yalnızca yüzde 2,5’nu oluşturur. Maalesef kısıtlı miktarda bulunan bu tatlı su kaynakları; başta kirlilik, kuraklık, iklim değişikliği, nüfus artışı gibi pek çok tehditle karşıya karşıyadır. Şu anda Dünya’da 800 milyondan fazla insan yetersiz beslenmeye bağlı açlıkla mücadele etmektedir. Bunun en büyük sebebi, temiz suya erişimde yaşanan sıkıntılardır. Ülkemiz, iklim değişikliğinin etkilerinden olumsuz olarak etkilenecek olup su varlığımızda önemli oranlarda azalma olacaktır” dedi.

İl Müdürü Suat Parıldar ise 1945’ten beri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nüm (FAO) kuruluşunu anmak amacıyla 16 Ekim ‘Dünya Gıda Günü’ olarak kutlandığını hatırlattı. Bu yılki tema olan suyun yaşam için vazgeçilmez olduğunu dile getirerek, “Vücudumuzun %50’sinden fazlasını oluşturur ve Dünya yüzeyinin yüzde 71’inden fazlasını kaplar. Suyun gıdada, tarımda, endüstriyel alanda kısaca hayatımızın her sahasında vazgeçilmez rolü bulunmaktadır. Ancak hızlı nüfus artışı, kentleşme, ekonomik gelişme ve iklim değişikliği su kaynaklarının giderek azalmasına neden olmaktadır. Bugün Dünya’da 2,4 milyar insan su sıkıntısı çekmektedir. Bunu engellemek su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimini sağlamaktan geçer. ‘Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma!” teması ile su kıtlığı yaşamayacağımız gelecek temennisi ile ‘Dünya Gıda Günü’nüzü kutlarım” dedi.

Yalova Üniversitesi Rektörü Mehmet Bahçekapılı yaptığı da Ülkemizin etrafında devam eden savaşlar nedeniyle Gıdanın öneminin her geçen gün daha da fazla arttığına dikkat çekerek gıda ve su tüketimine çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı da Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığımızı ifade etti.

Konuşmaların ardından Yüksekokul öğrencilerine Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı, İl Müdürü Suat Parıldar ve Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tarafından hamsi ve helva ikramında bulunuldu.

Programda ayrıca Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü tarafından kurulan stantta su verimliliğine dikkat çekilerek öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu.