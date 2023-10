Yalova'da Dünya Göçmen Kuşlar Günü, Altınova'da kutlandı

TAKİP ET

Dünya Göçmen Kuşlar Günü sonbahar etkinliği, Yalova Altınova Hersek Lagününde kutlandı.

Dünya Göçmen Kuşlar Günü sonbahar etkinliği, Altınova Hersek Lagününde, Altınova Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bahçesi ile Doğa Eğitim ve Kuş Gözlem Merkezi personeli ile kutlandı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Dünya Göçmen Kuşlar Günü (WMBD), göçmen kuşların ve yaşam alanlarının korunması ihtiyacını vurgulayan yıllık bir bilinçlendirme etkinliğidir. Küresel bir erişime sahiptir ve göçmen kuşların karşılaştığı tehditler, bunların ekolojik önemi ve onları korumak için uluslararası işbirliği ihtiyacı konusunda küresel farkındalığın artırılmasına yardımcı olacak etkili bir araçtır” dedi.

2006’dan bu yana düzenleniyor

Dünya Göçmen Kuşlar Günü sonbahar etkinliğinin önemine değinen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Doğanın ayrılmaz bir parçası ve adeta süsü olan kuşların zorlu göç yolculuklarına dikkati çekmek, karşılaştıkları tehditlere karşı duyarlılığı artırmak ve kuş türlerini tanımak için 2006 yılından bu yana Dünya Göçmen Kuşlar Günü kutlanıyor. Her yıl milyonlarca kuş, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğu gerçekleştiriyor. Doğanın döngüselliğinin bir göstergesi olan bu göç hareketi, her yıl ilkbahar ve sonbahar boyunca gerçekleşiyor. Sonbaharda, farklı türlerden milyonlarca kuşun Avrupa’dan Afrika’ya kilometrelerce süren göç yolculuğu başlıyor. Göçmen kuşlar, kendileri açısından stratejik öneme sahip Türkiye’den geçerek, Afrika’da bir yıl önce kışı geçirdikleri yerlere gidiyorlar. İlkbaharda ise tekrar aynı rota üzerinden kuzeye göç ederek kuluçka yuvalarına dönüyorlar. Türkiye, göçmen kuşlara Avrupa-Afrika kıtaları arasında köprü oluyor. Kuşların her yıl gerçekleştirdiği bu hareket bizleri doğanın döngü selliğini fark etmeye çağırıyor. Alanımızın kuşların göç yolu üzerinde bulunması hem su kuşları hem yırtıcılar hem de ötücü ve diğer kuşlar için önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Göçmen kuşların hayatta kalması için öncelikli olarak su ve sulak alanlar şarttır. Sulak alanlar biyoçeşitliliğin en yüksek oranda olduğu ekosistemlerdir. Bu nedenle sulak alanların korunması hayati öneme sahiptir" dedi.

Etkinliğin devamında teleskop ve dürbünlerle kuş gözlemi yapılarak gözlemlenen kuş türleri kayıt altına alındı. Etkinlikte 71 türden toplamda 3 binin üzerinde kuş gözlendi. Alanın önemli kuşlarından flamingolar 1230 birey ile son yıllarda gözlenen en yüksek sayı oldu. Ayrıca 8 birey Ak pelikan Hersek Lagününde gün boyu kaldıktan sonra yollarına devam etti.