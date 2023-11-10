Yalova'da eğitim güvenliği için sürekli denetim yapılıyor

2022-2023 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, öğrencilerin güven içinde okullarına giriş-çıkış yapabilmesini sağlıyor.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından okul bölgelerinde alınan asayiş ve trafik tedbirlerine destek oluyor.

Öğrencilerin ve ailelerin, okula giriş ve çıkış saatlerinde herhangi bir güvenlik sorunuyla karşılaşmaması için, emniyet ve zabıta ekipleri gerekli tüm önlemleri alıyor. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde, öğrencilerin yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmesi Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, tarafından sağlanıyor.

Öğrencilerin güvenliğinin her şeyin önünde olduğunu ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Merin Oral, “Okulların açılmasıyla beraber, zabıta ekiplerimiz öğrencilerimizin güvenliği için gerekli çalışmalarını yapıyor. Okul çıkışlarında öğrencilerimizin güvenli şekilde ayrılmaları için çalışmalarını hassasiyetle sürdüren emniyet ve zabıta ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.