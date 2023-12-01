Yalova'da engellilerden ritim konseri

Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi Ritim Grubu Engelliler Günü nedeniyle verdiği konserle büyük beğeni topladı.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şube Başkanı Fatih Olğun yaptı. Oğlun, Beyazay Derneği’nin Yalova Şubesi’nin 2016 yılında Genel Başkan Lokman Ayva’nın arzusu üzerine kurulduğunu belirterek, “Bugün kocaman bir aile olduk ve çok güzel işlere imza atmaya başladık. İlimiz genelinde ikamet eden engelli kardeşlerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmaya, onlarla birlikte yol yürümeye, sevinçlerine ve hüzünlerine ortak olmaya çalışıyoruz. Bugün burada bir emeğe şahit olacaksınız. Biz ilimiz genelindeki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda zaman zaman zorluk yaşasak da en güzeli gittiğimiz her kapının açılması işlerimizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ilk olarak sema gösterisi yapıldı. Sonrasında ise Türkiye Beyazay Derneği Yalova Şubesi Ritim Grubu şef Eteri Dalakishvili yönetiminde konserini gerçekleştirdi. Konser büyük beğeniyle dinlendi.

Konseri Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe de takip etti.