Yalova'da Evimizdeki Kahve Kokusu Sergisi açıldı

Yalova Belediyesi tarafından 28 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında Yalova Kent Müzesi’nde yer alan ‘Evimizdeki Kahve Kokusu’ isimli serginin açılışı gerçekleştirildi.

‘Evimizdeki Kahve Kokusu’ isimli sergisinin açılışını Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Volkan Dadaloğlu, Yalova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Candan Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Yalova İli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir ile birlikte koleksiyoner Sümer Ayer yaptı.

Açılışın ardından katılımcılar ile birlikte Sümer Ayer’in koleksiyonunda yer alan objelerin sergisini gezen Başkan Yardımcısı Volkan Dadaloğlu, geçmişten günümüze kahvenin yapımı, hazırlanışı, servis edilişi ve kullanılan fincan, cezve ve birçok metaryeller hakkında bilgiler aldı. Serginin gezilmesinin ardından misafirlere kahve ikramı yapılırken, Başkan Yardımcısı Volkan Dadaloğlu, koleksiyoner Sümer Ayer’e Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk adına teşekkür plaketi verdi. Plaket takdiminin ardından sergiye katılan konuklara, sergiye destek olan Kuru Kahveci Mehmet Efendi tarafından kahve ikramı yapıldı.

‘Evimizdeki Kahve Kokusu’ isimli sergi 12 Mayıs tarihine kadar Yalova Kent Müzesi’nde gezilebilecek olup, misafirlere kahve ikramı devam edecek.