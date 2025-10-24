Yalova'da FETÖ firarisi yakalandı
Yalova'da FETO üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi D.Ç.’nin Çiftlikköy ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda kamu görevinden 2018 yılında FETÖ üyeliği suçundan ihraç edilen D.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü yasal işlemler sonrasında cezaevine teslim edildi.