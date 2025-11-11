Yalova'da fidanlar toprakla buluşturuldu
Yalova’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde "Sevdamız Yeşil Vatan" sloganıyla fidanlar toprakla buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2019 yılında aldığı kararla Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım’da Yalova’da binlerce fidan toprakla buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde ülke genelinde düzenlenen fidan dikim seferberliğine Yalova da katıldı. Yalova Valisi Hülya Kaya’nın öncülüğünde saatler 11.11’i gösterdiğinde Yalova Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen etkinlikte fidanlar dikildi. Etkinlik bu yıl "Sevdamız Yeşil Vatan" sloganıyla yapıldı. Etkinlik, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Programa Yalova Valisi Hülya Kaya’nın yanı sıra, Yalova Orman İşletme Müdürü Murat Koçluk ve kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı.