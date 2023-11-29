Yalova'da fırtına beton bloğu uçurdu

Yalova'da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Çınarcık'a bağlı Esenköy beldesinde ise beton blok kara yoluna düştü.

Yalova'da fırtına beton bloğu uçurdu
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova’da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle kentin çeşitli yerlerinde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Çınarcık’a bağlı Esenköy beldesinde ise beton blok kara yoluna düştü.

Yalova’da kent genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Yalova merkezde ağaçlar devrilirken Çınarcık ve Altınova ilçesinde de çatılar uçtu. Esenköy beldesinde inşası devam etmekte olan bir evden kopan beton blok Yalova-Armutlu kara yoluna düştü. Yine Esenköy ilçesinde elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan ufak çaplı yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman