Yalova'da fırtına, lunaparkta 10 milyon liralık hasar oluşturdu

Yalova’da etkili olan fırtına nedeniyle kent merkezindeki lunapark dev dalgalar nedeniyle yaklaşık 10 milyon liralık hasar oluştu.

Yalova’da fırtına etkili olmaya devam ediyor. Fırtına nedeniyle kent merkezi deniz kenarında bulunan lunaparkta maddi hasar oluştu. Dev dalgaların adeta dövdüğü lunaparktaki eğlence cihazları ve teçhizatlar kullanılmaz hale geldi. Çarpışan otosunda gondoluna bir çok eğlence cihazı dalgakıranı aşan deniz sularıyla zarar gördü. Lunapark işletmecisi Ali Altıntaş, fırtınayla birlikte Marmara Denizi’nde oluşan dev dalgalardan olumsuz etkilendiklerini belirterek, “Fırtınanın afetin durumu ortada görüyorsunuz. Parkımıza da çok aşırı derecede zarar verdi. Bütün makine ve cihazlarımız kullanılmaz hale geldi. Şu andaki maddi hasarımız 10 milyondan fazla. Burada 100 aileden fazla kişi ekmek yiyor. 70-80’den fazla elemanımız çalışıyor. Makinalarımız kullanılmaz hale geldi. Yetkililerden bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Denizin durumunu da dalgaları da görüyorsunuz. Kafeteryamız, cihazlarımız hepsi sular altında kaldı. Yetkililerden bize yardım etmesini istiyoruz” dedi.

Yerli ve yabancı turistlere de hizmet verdiklerini ve yazın günde 10 bin kişinin lunaparkı kullandığını anlatan Altıntaş, “Lütfen yetkililer bu durumu görmezden gelmesinler. Çok rica ediyoruz durumumuza çare bulunmasını. Buradaki kayalıklar artık vazifesini görmüyor. 2 yıl önce yine 2 milyondan fazla zararımız olmuştu. Bir hafta önce olan fırtınada tekrar zararlarımız oldu. Buraları düzenleyelim derken görüyorsunuz yeniden fırtına başladı. Bütün takımlarımız, cihazlarımız kullanılmaz hale geldi” diye konuştu.