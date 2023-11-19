Yalova'da fırtına lunaparkta ağır hasar oluşturdu

Yalova’da kent merkezinde bulunan lunapark, yaşanan fırtınada ağır hasar aldı.

Kent merkezi sahilinde Osman Gazi Parkı’nda bulunan lunapark gece saatlerinde başlayan fırtına sonucu kullanılamaz hale geldi. Lunapark içinde bulunan kafeterya dalga ve rüzgarlarla tamamen kullanılamaz hale geldi. Dalgalarla gelen kaya ve taşlar lunaparkın zeminini kapladı. Lunaparktaki dev eğlence aletleri de fırtına nedeniyle yerlerinden sürüklendi. Lunapark işletmecisi Ali Altıntaş, “Şiddetli fırtına diğer esnaflarda olduğu gibi bizim iş yerimizde de maddi hasara neden oldu. Bu gece saat 04.00 sularıydı. Deniz yaklaşık 5 metre yükseldi. Rüzgar ve fırtınanın etkisiyle gelen dalgalar gördünüz kafeteryamızda, lunaparkımızda aynı şekilde fırtınalardan, dalgalardan nasibini aldı ve hasara yol açtı” dedi.

Daha önce de yaşana fırtınalarda işletmesinin zarar gördüğünü söyleyen Altıntaş, dalga kıran kayalıkların yüksekliğinin artırılmasını istedi.