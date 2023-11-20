Yalova'da fırtınada zarar gören balıkçı barınağında inceleme
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde fırtınada zarar gören balıkçı barınağında Vali Vekili Aziz Mercan başkanlığındaki heyet incelemelerde bulundu.
Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde fırtınada zarar gören balıkçı barınağında Vali Vekili Aziz Mercan başkanlığındaki heyet incelemelerde bulundu.
Yalova Vali Vekili Aziz Mercan, beraberindeki AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, Yalova Sahil Güvenlik Komutanı Selçuk Özkan, AK Parti Yalova İl Başkanı Başkanı Umut Güçlü ve Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ile birlikte Esenköy’de fırtınada zarar gören balıkçı barınağında incelemelerde bulundu. Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ve Esenköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Kadir Usta, yetkililere barınakta meydana gelen hasarla ilgili bilgi verdi.