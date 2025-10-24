Yalova'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Yalova'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 yabancı uyruklu kadına fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İstanbul’dan Yalova’ya yabancı uyruklu kadınları getirerek fuhuş yaptırdıkları tespit edilen S.Y., G.N. ve Ö.Ö.’yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şahıslar üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve 4 bin 500 TL ele geçirildi.

Olayda mağdur konumunda bulunan 4 yabancı uyruklu kadın, gerekli işlemler yapılmak üzere Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheliler S.Y., G.N. ve Ö.Ö. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.