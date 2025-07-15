Yalova'da Galatasaray gecesi

Yalova Galatasaray Taraftarları Derneği’nin düzenlediği gecede, Süper Lig Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası sergilendi. Efsane golcü Ümit Karan ve DJ Suat Ateşdağlı gecede coşkuyu zirveye taşıdı.

Yalova Galatasaray Taraftarları Derneği, Sarı-Kırmızılı taraftarları buluşturan bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bir restoranda gerçekleşen organizasyon, saat 19.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Galatasaray’ın 2024-2025 sezonunda kazandığı Süper Lig Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası sergilendi. Taraftarlar, şampiyonluk kupalarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gecenin onur konuğu, Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Ümit Karan’dı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Karan, duygularını paylaşarak bu anlamlı gecede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. İmza dağıtan, fotoğraf çektiren ve kutlamalara katılan Karan, coşkuya ortak oldu.

Müzik dolu anlara sahne olan organizasyonda ilk olarak DJ Yalçın Aşan performans sergiledi. Ardından Türkiye’nin en tanınmış DJ’lerinden Suat Ateşdağlı sahneye çıktı. Müziğin ritmiyle coşkunun birleştiği gece, konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Organizasyon boyunca düzenlenen sürpriz çekilişler ve dağıtılan hediyelerle eğlence doruğa ulaştı.