Yalova'da gastronomi etkinliği

Yalova Valiliği ve Yalova İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından “Yalova Gastronomi Günü” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik öncesinde YTSO Fuayene alanında Yalova kadın kooperatiflerinin geliştirdiği Gastronomi Ürünleri Sergisi ziyaret edildi. Statlarda çeşitli yiyeceklerin tanıtımları yapıldı. Alternatif Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi standında yer alan Çerkes tavuğu, Laz böreği, aronyalı, elmalı kurabiye, organik elma, incir, mürdüm eriği reçeli ve lokum gibi lezzetlerin tanıtımı Başkan Meral Evcin Özdemir tarafından yapıldı. Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de bölgeye has ürünlerden yapılan kuru meyve, reçel ve pestil gibi ürünlerin tanıtımını yaptı.

Daha sonrasında düzenlenen panelin açılış konuşmasını Yalova Valisi Hülya Kaya ve Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe yaptı. Ardından Gastronomi Turizm Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Yalova İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkezi Araştırma Müdürü Dr. Yılmaz Boz, Doç. Dr. Efsun Dindar, Hüseyin Kurtoğulları, Turan Eşlioğlu ve Ferit Doğan Yalova ve gastronomi üzerine görüşlerini bildirdi.

Katılımcılarının sorularının cevaplanması sonrasında etkinlik sonra erdi.