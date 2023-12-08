Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü

Yalova-İzmit kara yolunun karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu öldü.

Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Yalova-İzmit kara yolunun karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya kamyonetin çarpması sonucu öldü.

Alınan bilgiye göre, 51 yaşındaki Ömer Uysal’a Yalova - İzmir Kara yolunda Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi mevkiinde yolun karşısında geçmeye çalıştığı sırada 77 ABK 196 plakalı kamyonet çarptı. Uysal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye edilen jandarma ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Uysal’ın cesedi otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.