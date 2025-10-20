Yalova'da Harezmi Eğitim Kursu gerçekleştirildi
Yalova'da Harezmi Eğitim Modeli'ni uygulayacak okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik Harezmi Eğitim Kursu verildi.
Yalova’da Harezmi Eğitim Modeli’ni uygulayacak okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik "Harezmi Eğitim Kursu" verildi.
Eğitim öğretmen Yusuf Ziya İlkokulunda gerçekleştirildi. Beş gün süren eğitim programında, öğretmenler Harezmi Eğitim Modeli’nin temel ilkeleri, uygulama süreçleri ve disiplinler arası proje geliştirme yöntemleri üzerine çalışmalar yaptı. Kurs çerçevesinde katılımcılara, modelin öğrencilerde problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalı örnekler de sunuldu.