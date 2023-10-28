Yalova'da hastane personelinden İstiklal Marşı şiirli 100. yılı kutlama klibi

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle İstiklal Marşı’nı okudukları bir klip hazırladı.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir video klip hazırladı. Hastanede görev yapan doktorundan hemşiresine, idari biriminden güvenlik görevlilerine personelin yer aldığı klipte İstiklal Marşı’nın 10 kıtası okundu. Birimler ve servislerdeki personelin bölüm bölüm sırayla seslendirdiği Milli Marşı’mız gururla okundu. Sağlık çalışanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hazırladıkları video kliple kutladı.

Başhekim Dr. Hasan Ergenç yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet’imizin 100. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladık. Hastane personelimizin İstiklal Marşı’nı coşkuyla söylemesi, görevlerini büyük bir vatanseverlikle yerine getirmeleri, bizleri gururlandırdı. Cumhuriyet’imizin 100. yıl kutlamalarına böyle anlamlı bir şekilde katılmak, bizler için büyük bir onurdu" dedi.