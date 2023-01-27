Yalova'da hırsızlık zanlısı yakalandı

Yalova ve Kocaeli’ndeki 4 farklı adresteki hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli yaklaşık çaldığı ileri sürülen 140 parça ziynet eşyasıyla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesinde iki ikametten yaklaşık 96 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan Çiftlikköy Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İ.S’nin ilçeye Kocaeli Karamürsel’den gelerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini belirledi.

Karamürsel’de yakalanan zanlı Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelinin ikametinde ise 140 parça ziynet eşyası ve nakit para ele geçirildi. Zanlının Altınova ilçesini yanı sıra Karamürsel’de de 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan İ.S Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.