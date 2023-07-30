Yalova'da inşaat temeline düşen köpeği itfaiye kurtardı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bir inşaatın temeline düşerek mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yalova'da inşaat temeline düşen köpeği itfaiye kurtardı
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Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde bir inşaatın temeline düşerek mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre Çiftlikköy ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki bir inşaatın temeline düşen köpeği fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri köpeği temelden çıkartarak kurtardı. Sağlık durumu iyi öğrenilen köpek sahibine teslim edildi.