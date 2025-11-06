Yalova'da iş adamı mezarlıkta ölü bulundu

Karamürsel ve Kocaeli bölgesinde denizcilik sektörünün yakından tanıdığı isimlerden biri olan gemi sahibi R.O.(46), Yalova’nın Altınova ilçesinde mezarlıkta asılı halde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Altınova ilçesinde bir süredir kendisinden haber alınamayan R.O’ya ulaşamayan ailesi ve yakınları, endişe üzerine kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Yakınlarının yaptığı araştırma sonucunda dün gece saat 20.35 sıralarında, R.O’nun babasının mezarının bulunduğu mezarlık alanında asılı halde olduğu fark edildi. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, R.O’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Savcının incelemesinin ardından R.O’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karamürsel, Altınova ve Kocaeli’de denizcilik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren, çevresinde saygı ve sevgiyle tanınan gemi sahibi R.O’nun vefat haberi, denizcilik camiasında büyük bir şok etkisi oluşturdu.