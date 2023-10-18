Yalova'da İsrail'in saldırılarında ölen Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Yalova’da İsrail’in Gazze saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yalova’daki tüm camilerde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Yalova Merkez Camisi’nde gerçekleşen etkinlikte gıyabi cenaze namazını İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk kıldırdı. Burada konuşan Yılmaztürk, “Son bir haftadan beri işgalci ve Siyonistlerin Gazze’de yapmış oldukları, katliama şahit oluyoruz. Ancak dün akşam belki de insanlık tarihinin en korkunç, en vahşi hadisesi yaşandı. Hastanede bulunan çoğu çocuk, binin üzerinde yaşlı, kadın, hasta, sivil insanlar katledildiler. Bu Müslümanlar için artık dönüm noktası olur inşallah. Bu tarih hiç unutulmasın, 17 Ekim tarihi artık Müslümanlar için bir dönüm noktasıdır” dedi.

Ardından Türkyılmaz, gıyabi cenaze namazını kıldırdı ve ölenler için dualar okundu.