Yalova'da kamyon sürücüsü kafası plastik kaba sıkışan yavru köpeği kurtardı
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde kafası plastik yoğurt kabına sıkışan yavru köpeğin imdadına kamyon sürücüsü yetişti.
Olay, Çiftlikköy ilçesi Denizçalı köyü Handere mevkiinde meydana geldi. Köy yolunda seyreden hafriyat kamyonu sürücüsü, yol ortasında kafasında yoğurt kabı bulunan yavru köpeği fark etti. Kafasına geçen yoğurt kabı nedeniyle etrafını göremeyen köpeğin yardımına yetişen sürücü, kamyondan inerek köpeğin yanına gitti ve kafasındaki kabı çıkardı. Sürücü, o anları ise cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti.