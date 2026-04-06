Yalova'da kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Yalova merkeze bağlı Esadiye köyünde miras kavgası nedeniyle kardeşini pompalı tüfekle öldüren zanlı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 Temmuz 2025 tarihinde Esadiye köyünde sabah erken saatlerde Muhammet Zeytin (49), aralarında miras anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan kardeşi Hızır Zeytin’in (45) evinin önünde bindiği otomobilin içinde pompalı tüfekle 5 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden Hızır Zeytin, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet zanlısının Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yargılanmasında savcı mütalaasını verdi.

Kasten öldürme suçlamasını kabul etmedi

Mütalaada sanığın aracını kardeşinin aracının önüne park etmesi, dolu tüfekle hazır şekilde beklemesi nedeniyle sanığın kardeşi Hızır Zeytin’i tasarlayarak öldürdüğü iddiasında bulunuldu. Savcı sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Muhammet Zeytin ise olayda kasıt olmadığını, kardeşini 2 defa evden uzaklaştırmaya çalıştığını iddia etti. Sanık, 5 el ateş etmesini ise panik sonucu yaptığını ileri sürerek ’kasten öldürme’ suçlamalarını kabul etmedi.

Maktulün eşi Ö.Z. ve oğlu İ.H.Z. sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Aile avukatı ise cinayetin soğukkanlılıkla gerçekleştirildiğini dile getirerek sanığın ’kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukat ayrıca sanığın daha önce kardeşine bıçakla saldırma suçundan da ceza almasını talep etti.

Haksız tahrik indirimi istendi

Sanık avukatı ise müvekkilinin kardeşini en son arabaya gittiği sırada silahın ağzına mermi verildiği sesini duyduğu için endişelendiğini ileri sürdü. Avukat müvekkilinin kendinden geçtiğini ve kaç el ateş ettiğini fark etmediğini öne sürerek haksız tahrik indirimi talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet Zeytin’i ’kardeşi kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.